Milan, Pioli difende Dest: "Anche Calabria aveva faticato su Kvaratskhelia!"

Nell'intervista post-partita a DAZN, Stefano Pioli ha citato anche Kvaratskhelia per spiegare le difficoltà dei laterali di destra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista post-partita a DAZN, Stefano Pioli ha citato anche Kvaratskhelia per spiegare le difficoltà dei laterali di destra. Di seguito i passaggi sul tema.

Kjaer e Calabria sostituiti perché ammoniti? "Kjaer sì, per come giochiamo noi con attaccanti così veloci era rischioso. Calabria l'ho tolto per un affaticamento muscolare al flessore, non l'avrei tolto perché stava giocando bene in entrambe le fasi".

Avete pagato il cambio Dest per Calabria? "Dest è un ottimo giocatore. E Kvaratskhelia altrettanto. Anche Calabria ha faticato contro il georgiano. Stava rientrando nel secondo tempo, poi mi ha avvisato che aveva un affaticamento".