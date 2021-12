Milan, Pioli elogia il Napoli: "Ho visto poche squadre giocare con qualità e ritmo come con la Lazio"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Genoa: "L'unica nota dolente è l'infortuinio di Simon. Speriamo che non sia una cosa grave, ancora non conosciamo l'entità. Ci ha creato difficoltà nei primi minuti perché perdere un giocatore così rappresentativo non è facile. Ma la squadra ha dimostrato di poter superare questi passi falsi con una prestazione convincente".

Si aspettava un Messias così?

"Sì, perché la sua è una storia molto bella e ha le qualità per stare al Milan e fare bene. Ha fatto due gol di grandissima qualità, è un giocatore importante come tanti che ho a disposizione quindi bene così".

C'è stato un momento esatto in cui si è detto che Messias era da portare al Milan?

"L'ho visto per la prima volta due anni fa in un Livorno-Crotone di Serie B e mi aveva impressionato per la facilità del cambio passo, per l'uno contro uno. Quando è salito in Serie A l'abbiamo seguito di più. Ha le qualità giuste e diverse degli altri che abbiamo".

Più difficile o più bello avere l'imbarazzo della scelta?

"È difficile ma anche bello, perché ho la possibilità di preparare diverse strategie. Ad esempio Leao preferisco usarlo di più quando dobbiamo sfruttare l'ampiezza, la profondità. È importante avere tante soluzioni e per tenere alte le prestazioni dobbiamo avere tanti giocatori".

Fra 18 giorni c'è la sfida contro il Napoli

"Penso prima alla Salernitana che è molto insidiosa, l'ho vista contro la Juventus. L'unico pensiero dev'essere a loro. Circa il Napoli ho visto poche squadre giocare con la qualità e il ritmo visto contro la Lazio".