Milan, Pioli: "Scudetto? Abbiamo visto un video di Kobe Bryant, il lavoro non è finito"

Raggiunto dai microfoni di Dazn dopo il 2-0 all'Atalanta, Stefano Pioli ha commentato il successo che avvicina il suo Milan allo scudetto: "Lo dico sinceramente, sto vivendo delle settimane normalissime. Vedo l'atteggiamento positivo dei miei giocatori, se poteste vedere come arrivano al campo sorridenti. Adesso vorrei vivere un'altra settimana così, ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista di Kobe Bryant, che diceva sul 2-0 di una finale playoff, che il lavoro non è ancora finito. Adesso è così per noi".