Milan, Pioli su Ibrahimovic: "Non so se riuscirà a recuperare per il Napoli"

Durante la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico rossonero ha parlato anche delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l'infiammazione al tendine d'achille accusata contro la Juventus: "Sta un po' meglio, ma non so se ci sarà per il Napoli. E' da valutare giorno per giorno, vediamo come starà. E' da valutare giorno dopo giorno, non so ancora se ci sarà per quell'occasione".