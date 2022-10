Milan, Pioli: "Vittoria giusta nel momento giusto, ci farà lavorare bene”

Il tecnico rossonero parla così ai microfoni di Dazn dopo la partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sull'Hellas Verona: "Mi piace quello che dicono i miei giocatori, se vogliamo pensare di rivincere il campionato bisogna fare tanti punti. Dopo un approccio più che buono potevamo dare una direzione precisa, invece ci siamo disuniti allungandoci e lasciando spazi al Verona. Nelle difficoltà però la squadra ha lavorato bene e abbiamo delle individualità come si è visto sul gol che ci ha fatto vincere".

Quanto è importante variare le posizioni?

"Alterniamo le posizioni per avere giocate dentro il campo e uno contro uno con Leao. Forse abbiamo trovato meno Theo perchè era marcato a uomo da Faraoni".

Temeva questa partita?

"Dentro questa partita c'erano tante motivazioni: intanto la terza vittoria di fila e poi migliorare il nostro rendimento in trasferta che è già tra i migliori in Europa. Ora possiamo sfruttare la settimana piena per recuperare energie, avremo il tempo per preparare sette partite in venti giorni. E' stata la vittoria giusta nel momento giusto, ci permetterà di lavorare bene".

Serata difficile per Adli?

"Per Adli non è stata una partita semplice perchè il Verona marca a uomo ma credo si sia mosso bene, era la prima partita dall'inizio".

Thiaw decisivo?

"Come altri è arrivato neanche due mesi fa, questi ragazzi hanno un grande potenziale e la disponibilità a lavorare. Sono sicuro che saranno pronti tra poco ma possono darci una mano già da ora".

Come valuta la prova di Origi?

"Origi mi è piaciuto, finalmente sta bene. Si è liberato dell'infortunio, oggi ha sfiorato anche il gol. E' un giocatore di forza e qualità: adesso ho due centravanti che potrò alternare, anche con Rebic. Dovrò dare minutaggio a Messias e spero di recuperare presto anche Maignan, Messias e De Ketelaere perchè giocando spesso c'è bisogno di tanti giocatori".