Milan, Romagnoli: "Peccato per il ko. Con il Napoli per invertire la rotta"

Alessio Romagnoni, difensore e capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Peccato per la sconfitta, ma contro la Juventus è sempre dura. Ora ci aspetta il Napoli al rientro dopo la sosta, dobbiamo invertire la rotta.



La classifica mi preoccupa? La vediamo tutti, ma è presto per fare bilanci. L'importante è rimboccarci le maniche, tirarcele su e lavorare bene in allenamento per poi raccogliere i giusti frutti".