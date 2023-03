Milan, Thiaw: "Speriamo che la grande stagione del Napoli sia finita, la Champions è casa nostra"

Malick Thiaw, difensdore del Milan, ha parlato dal ritiro della Germania ai microfoni di DFB.de: "In Germania, negli ultimi anni, non si è parlato molto di Serie A. Per questo l'alto livello mi ha sorpreso quando sono arrivato a Milano. Era molto meglio di quanto mi aspettassi. Tutte le squadre sono molto preparate tatticamente, è difficile vincere contro qualsiasi squadra, soprattutto fuori casa. Si difendono molto bene".