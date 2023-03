Milan, Tonali: "Crollati per i 5' con la Roma e non so ancora perché! Sulla Champions..."

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "In 5 minuti di Milan-Roma è crollato il castello che avevamo creato. Non sono riuscito ancora a darmi una spiegazione. Ripenso agli allenamenti di quel periodo e non capisco come sia possibile. Ci siamo sempre allenati al 100%, poi si arrivava alla partita e perdevamo fiducia, eravamo troppi fragili. La cura era tornare a vincere e tornare a giocare con coraggio. Non abbiamo dimenticato quel mese, lo abbiamo studiato e abbiamo preso piccole cose che vanno tenute sempre con noi. E' stata una follia avere quelle 7-8 partite, ne possono capitare due o tre, ma sette sono troppe".