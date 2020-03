Milanese: "Mertens continua a sorprendere, ha colpi eccezionali! Inter? Niente barricate!"

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul prossimo impegno degli azzurri contro l'Inter in Coppa Italia: "Il Napoli può fare la stessa partita dell'andata, sfruttando la ripartenze. L'Inter ha delle frecce importanti, stando sempre bassa troverebbe l'episodio gol su uno spunto. Il Napoli non dovrà farsi beccare in contropiede ma nemmeno fare barricate dietro. Mertens? Lui continua a sorprendere, forse è partito come vice Insigne poi ha fatto l'attaccante di ruolo sorprendendo tutti, ha dimostrato di saper fare gol da tutte le parti del campo, ha colpi eccezionali".