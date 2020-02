Milanese: "Napoli anche sfortunato in campionato, col Lecce sembrava esserci un vetro in porta..."

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso sta cercando compattezza e trovandola ha avuto dei vantaggi contro l'Inter. In campionato il Napoli è stato anche un po' sfortunato, contro il Lecce sembrava ci fosse un vetro in porta che non permetteva agli azzurri di segnare. In Coppa vediamo un Napoli sempre concentrato. Adesso ci sono delle partite importanti in cui non bisognerà sbagliare in campionato".