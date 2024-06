Milik: “A Napoli facevo fatica a non cadere in tentazione tra mozzarella, pizza e fritti“

L'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito uno stralcio: "Cosa mi legava all'Italia? Pizza e pasta! Per come le mangiavo in Polonia, non avendole ancora provate qui, mi sembravano buonissime. Poi ho visto come si preparano e allora ho capito che erano proprio un altro mondo. Meglio che non dica come le cucinavamo...".

Tra Nord e Sud ci sono gli sfottò come da voi, noi del Sud (è di Tychy, al confine con la Slovacchia; ndr) siamo più caldi, quelli di Varsavia, come Szczesny, sono un po’ più fighetti… Posso dirglielo perché è mio amico... Sono diventato un po’ come voi, è naturale con tutto il tempo che ho passato qui. Sto mangiando come voi, mi vesto molto meglio. E poi la mentalità: prima ero più fissato, troppo schematico, adesso so prendere le cose con calma".

Milik poi ha svelato: “A Napoli facevo fatica a non cadere in tentazione tra mozzarelle, fritti e pizze. Per farcela mi ripetevo: se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, quello che non ti aiuta evitalo".