Milik: "A Napoli finii fuori rosa quando volevo andare via. Ora sono alla Juve, non importa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Arkadiusz Milik, nuovo attaccante della Juventus, oggi è stato presentato alla stampa a Torino e si è espresso così: “È un momento molto speciale della mia vita, è sempre stato il mio obiettivo giocare in un club così grande. Voglio dare qualcosa di speciale alla squadra, fare bene e fare tanti gol”.

Che sentimenti avrai quando affronterai il Napoli?

"Non ho guardato il calendario. Quando giocheremo lì non lo so. Cosa non ha funzionato? Quando volevo andare via le cose non sono andate come volevamo tutti e sono finito fuori rosa".

Cosa ti hanno insegnato gli allenatori che hai avuto?

"Ogni allenatore è diverso e vede il calcio in maniera diversa. Da ognuno puoi imparare e crescere per diventare più forte, volevo apprendere da ognuno e spero di averlo fatto. Ho avuto allenatori davvero bravi, difficile spiegare le differenze".

Che partite erano quelle con la Juve a Napoli?

"Erano sempre partite speciali. Penso anche che non sono il primo e ultimo giocatore che vestirà tutte e due le maglie. Ora gioco nella Juve ed è questo che mi importa".