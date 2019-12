Milik e la battuta su Ibra: "Difficile ci sia spazio, lui e Llorente sono grossi..."

Arek Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport spendendo poche ma dirette parole anche per la suggestione di mercato che corrisponde al nome di Zlatan Ibrahimovic: "Spazio per lbra? Difficile, lui e Fernando sono grossi" ha detto l'attaccante azzurro con una battuta in merito al furgone che ha trasportato gli attaccanti ieri alla cena di Natale. In organico, oltre allo spagnolo, c'è proprio Arek, fresco di 9 gol dopo 6 partite.