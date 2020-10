Milik voleva solo la Juve: "ADL non ha mai comunicato con la squadra dove volevo andare"

Arek Milik voleva la Juve, solo la Juve. La conferma arriva dalla sua intervista in Polonia in cui pur non citando direttamente il club bianconero fa capire che era lì che sperava di andare: "Non voglio fare nomi, ma so che per un trasferimento ci vogliono diversi accordi. C'è stato il via libera da parte mia. Ma i club non andavano d'accordo. E sono rimasto a Napoli.

Era in Italia? Sì (altro riferimento alla Juve, ndr).

Il Napoli si è vendicato? Io volevo separarmi in armonia. Il club, però, non ha mai comunicato con le squadre in cui volevo andare. Questa non è stata una bella cosa per me".