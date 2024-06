Milito: "Conte è un osso duro, il Napoli tornerà ad essere protagonista"

Diego Milito, ex giocatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Diego Milito, ex giocatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ai margini della partita organizzata da organizzata da Operazione Nostalgia allo Stadio Arechi di Salerno.

Riguardo alla stagione tremenda dei partenopei: "Credo che abbia avuto problemi all’inizio, qualche infortunio di troppo, ma credo che sia una grandissima squadra e sicuramente tornerà ad essere protagonista quest’anno". Sull'arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore in carica: "Sicuramente sarà un osso duro per tutti, il Napoli con Conte può mettere in difficoltà chiunque". Sullo scudetto dell'Inter: "Seguo sempre l’Inter, credo sia una grande squadra che ha fatto un gran campionato. Scudetto meritato e ovviamente mi auguro che continui così".