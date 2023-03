Milito: "Scudetto finito? No, nel calcio ho visto di tutto"

Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, parla al Corriere dello Sport della stagione dell'Inter e delle tante critiche ricevute da Inzaghi

TuttoNapoli.net

Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, parla al Corriere dello Sport dello Scudetto e della possibilità che si possa clamorosamente riaprire la corsa al primo posto: "Il Napoli è l'unica squadra che è riuscita ad andare così avanti, questo distacco non lo si vedeva da un bel po’. In nessun campionato europeo. Campionato finito? Mah, finito... Nel calcio ho visto tutto e il contrario di tutto. Certo quei punti sono tanti. Non sarà facile per le altre. Sicuro. E poi il Napoli ha fatto vedere di essere molto affidabile".