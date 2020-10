Ministro Boccia: "Lockdown? Scenario possibile se stiamo fermi, ma non è così"

Il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, è intervenuto a Radio Anch'io: "Il lockdown con l'Rt sopra uno e mezzo? Ogni intervento che facciamo prima di quello scenario tende ad evitare che quello scenario si avveri. Quello è uno scenario possibile se stiamo fermi. Ma noi non stiamo fermi. Abbiamo sempre introdotto misure restrittive e prudenti che avevano come obiettivo la protezione della salute prima del divertimento e dello svago. E in alcun momenti, anche drammatici, gli obiettivi di queste misure sono venuti anche prima del business. 'Mai più lockdown è un impegno".