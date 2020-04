Ministro Salute: "Siamo nel pieno della battaglia, se non vinciamo non ci può essere vera ripartenza"

Intervistato da Rai News 24, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sull'emergenza: "La prima mattonella per ricostruire l’edificio dell’Italia è vincere la battaglia sanitaria in corso altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo. Tutte le energie dello Stato e delle Regioni, di ogni singolo cittadino, devono essere rivolte a vincere questa battaglia sanitaria. Con le misure adottate l’indice di contagio ha iniziato la discesa. L’indice `R con zero´ nel mese di febbraio e nei primi di marzo ha sfiorato i 3, quindi ogni persona contagiata ne contagiava altre 3, producendo una moltiplicazione molto significativa. Con l’applicazione delle misure che abbiamo disposto in maniera rigorosa a partire dal 10 di marzo ha iniziato la sua discesa. Ma la battaglia è ancora nel suo pieno".