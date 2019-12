Minotti: "Al Napoli serve uno che detta i tempi, poi c'è l'eterno problema a sinistra!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lorenzo Minotti, ex Parma: “Napoli-Parma? Credo che non fosse un problema tecnico o tattico quello in campo sabato. E' un problema di rapporti tra le componenti della società: squadra, staff e club. Prima che il clima si rassereni ci vuole tempo, trovo il Napoli peggiorato, non ho mai visto giocatori di quel livello regalare la prima parte di gara sbagliando controlli, passaggi elementari. Napoli che si è poi ripreso, ma alla fine ha pagato lo scotto di certi errori, non sono stati in grado di leggere la partita.

Mercato sbagliato? Manca un giocatore con determinate caratteristiche, ma non sono d'accordo sulla ricerca di un giocatore che protegga la difesa. Credo che i problemi tecnici siano due: manca un giocatore che detta i tempi di gioco alla squadra e che ha la qualità per innescare i giocatori davanti; l'eterno problema a sinistra, con il mancato recupero di Ghoulam e Mario Rui che è un giocatore che dà qualcosa, ma in fase difensiva dal punto di vista fisico perde. A tutto ciò va aggiunta una mancanza di serenità che ci porta a vedere un Koulibaly a cui non siamo abituati. Al di là dell'infortunio, ha trasmesso insicurezza nei primi minuti di gioco, gli manca motivazione, condivisione, empatia tra i giocatori. La società ha le sue responsabilità, lo staff tecnico di prima ha fatto i suoi errori e i giocatori stessi devono essere più maturi e responsabili rispetto questa prima parte di stagione.

Parma? Ha una grande capacità societaria. Sta continuando il progetto tecnico imbastito l'anno scorso, facendo leva su una difesa molto solida e con gente sempre concentrata anche sotto pressione. Hanno costruito questa strategia: fanno scoprire gli avversari e colpiscono negli spazi, sfruttando le qualità di Gervinho. Kulusevski talento punto, molto maturo e tatticamente dà opzioni in più alla squadra".