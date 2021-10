Mirabelli: "Il Napoli dovrà fare i conti col Milan per lo scudetto"

Massimiliano Mirabelli è stato ospite a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, in cui ha parlato di vari temi, a cominciare dal Milan: "Non ha raccolto quanto meritava. Ci sono stati arbitraggi sfortunati. Oggi il Milan ha zero punti in Champions, ma contro Liverpool e Atletico meritava di più. Ieri non è stata una gara all'altezza degli standard del Milan, ma mancavano tantissimi giocatori e c'era la fatica della gara contro il Verona. Farei comunque un plauso al Milan, finché la matematica non decreterà l'eliminazione dalla Champions può fare punti e ha dimostrato di potersela giocare con le grandi".

Pioli è un grande allenatore?

"Si vede la sua mano. Da quando ha preso il Milan, ha dato una grande identità alla squadra, ha fatto risultati importanti e credo potrà togliersi soddisfazioni anche in campionato. Inter e Napoli dovranno fare i conti col Diavolo".