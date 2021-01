Mirabelli rivela: "Gattuso anche col Milan ha vissuto una gara simile a quella con lo Spezia"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tutto il tempo per recuperare punti in classifica e fare un grande campionato. Gattuso? Abbiamo vissuto una gara simile, in un Verona- Milan perdemmo 3-0 ma noi dominammo come il Napoli con lo Spezia. Rino è una persona intelligente, sa ragionare, deve usare sia bastone che carota. Lui sa come venir fuori da queste situazione".