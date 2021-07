Mirabelli su Insigne: "E' appetito dai maggiori club, il Napoli sta correndo un grosso rischio"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è tra i più preparati tecnici. E’ una persona intelligente e sa che ha disposizione un organico importantissimo ma solo dopo averli allenati saprà se riusciranno a seguire la sua filosofia di calcio. Dopo l’Europeo sono normali dei problemi per l’aggregazione in ritardo di alcuni calciatori, ma sono convinto che Spalletti farà un gran lavoro, ritengo la rosa del Napoli molta adatta al suo gioco. Le prime gare saranno di rodaggio, però sono convinto che il Napoli quest’anno lotterà per traguardi molto importanti.

Rinnovo di Insigne? L’augurio di tutti è che questo binomio tra Insigne e il Napoli possa proseguire, ritengo però che giocatori così importanti devono essere rinnovati prima. Arrivare a pochi mesi della scadenza del contratto è una cosa antipatica. E’ normale che ci siano squadre attente all’evoluzione della trattativa e che possono disturbarla. Insigne può essere appetito dai maggiori club d’Europa e quindi è un grandissimo rischio che si sta correndo. Questa di trascinarsi a mesi dalla scadenza è purtroppo un’abitudine che i grandi club stanno prendendo”.