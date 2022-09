Mirabelli su Kvaratskhelia: "Bisogna fare i complimenti a Giuntoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan.





A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan.

E su quelle di Sarri e Mourinho? "Si vuole prendere in giro i tifosi, ma loro sono intelligenti. Per quanto concerne la Roma, è stata arrendevole, l'Udinese ha meritato di vincere. Inutile tentare di spostare l'attenzione su altre problematiche, si creano degli alibi futili. Stesso discorso per Sarri, è necessario riconoscere la superiorità dell'avversario in determinate circostanze".

Cosa pensa di Kvaratskhelia? "A Giuntoli andrebbero fatti i complimenti per il suo operato a Napoli nel corso degli ultimi anni. È stato sempre sotto traccia, perché conosce bene il calcio e le nozioni per costruire una squadra di livello".

Favorita per lo scudetto? "Attualmente il Milan è la favorita. Vedo bene l'Inter, anche se è indietro ai rossoneri. Il Napoli può essere la sorpresa, anche se spesso ha perso tanti punti con squadre sulla carta abbordabili".