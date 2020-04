Mirabelli svela: "Desideravo Milik al Milan, ma il Napoli tende a non rinforzare concorrenti"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rivelato un retroscena circa Arkadiusz Milik nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fare una trattativa con il Napoli non è mai semplice. Chi mi conosce bene sa che io amavo Milik quando giocava ancora in Polonia e quando poi è andato all'Ajax. Lo volevo anche al Milan, lo desideravo da tanto tempo. Chi non lo vorrebbe? Ma il Napoli tende a non rinforzare una diretta concorrente come filosofia, era difficile prenderlo".