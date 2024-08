Live Modena, Bisoli in conferenza: "Più vicini al gol noi che loro. Raspadori? Nessuno attaccava profondità..."

Al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli interverrà nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.43 - Inizia la conferenza stampa

Complimenti per la prova, avete portato il Napoli ai rigori mettendogli anche paura in alcune situazioni.

"Vado a casa contentissimo della prestazione, avevo detto in conferenza che dovevamo chiuderli nella nostra area...e siamo andati più vicini noi al gol che loro. Siamo stati lucidi, organizzati, cambiato 3-4 sistemi di gioco, complimenti ai miei giocatori, contro una squadra che due anni fa ha stravinto il campionato, 55mila spettatori ed hanno retto la sofferenza in campo".

Qual è il segreto della sua squadra?

"Quando entro in empatia con i giocatori... noi dobbiamo lavorare seriamente, i giocatori non devono allenarsi solo un'ora e quando trovi disponibilità trovi queste prestazioni. L'anno scorso ci siamo salvati, da quella sofferenza abbiamo tirato fuori un'empatia importante, proveremo a lottare per la parte sinistra della classifica. Il calcio deve tornare ad essere fatica per raccogliere".

Raspadori vi ha agevolato al centro dell'attacco?

"Nessuno ci ha attaccato la profondità, quindi non avendo problema eravamo molto stretti e c'era subito il raddoppio, quasi tripla azione di disturbo. Quando attacchi la profondità, tipo Osimhen, ti spacca la linea e ti chiedi se vai verso la palla o gli togli la profondità? Avevamo paura della giocata di un campione, ma quando ripartivamo ci provavamo con diversi giocatori. Usciamo soddisfatti".

Come ha visto il primo Napoli di Conte?

"Conte non ha bisogno di sponsorizzazioni, Conte lavora, devono ancora smaltire il lavoro in ritiro, ne sono straconvinto perché so come lavora, ci ho giocato contro. I carichi sono pesanti, non hanno brillantezza, quando miglioreranno verrà fuori la squadra".

23.50 - Termina la conferenza stampa