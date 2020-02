Modugno: "Al San Paolo arriva l'erede legittimi di Maradona, va accolto con gli onori del caso"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match di domani tra Napoli e Barcellona: "E' un'attesa meravigliosa. Arriva l'unica grande che negli ultimi anni non era venuta al San Paolo. Arriva l'unico legittimo erede di Maradona, che va accolto con tutti gli onori del caso. Messi si porta dietro un alone di poesia, di romantico, di un calcio che appartiene solo a degli eletti. Messi, Maradona e pochi altri sono quelli che fanno innamorare i bambini".