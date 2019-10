Modugno: "Aspettative troppo alte dal Napoli, sono state fatte cose importanti!"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento del Napoli dopo il pareggio contro il Genk, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' chiaro che il discorso parte da lontano, non è relativo a qiuesta stagione. Ho detto tante volte, magari un didsocrso non piace a tutti, ma a Napoli si è persa la dimensione. I risultati sono stati cosi positivi che si è pensato che il Napoli fosse entrato in una fascia che non è la sua. Ci sono delle pretese altissime, quando per tanti anni arrivi vicino al traguardo si pensa che il passo sia piccolo, invece è il più grande da fare, e non so se ci sia la possibilità di farlo così lungo. Ogni qual volta ci sono delle aspettative molto alte, il rischio è poi che ci si senta delusi. Da anni questa squadra sta facendo cose molto importanti, da inizio stagione c'è stato poi qualche passo falso".