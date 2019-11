Modugno: "Cambio modulo? Ancelotti avrà la squadra al completo per poco tempo..."

Francesco Modugno, giornalsita di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul prossimo impegno che vedrà il Napoli contro il Milan: "Cambiare col Milan? Nel momento in cui non arrivano i risultati e c'è una squadra che fatica a trovare gli equilibri, ci sta che un allenatore analizzi la questione, che poi si confronti magari con dirigenti e collaboratori, e poi decidi. Di sicuro non è facile, davvero i giocatori al completo li avrà per pochissimo tempo, e quando cambi un margine di rischio ci sta sempre".