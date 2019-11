Modugno: "Il Napoli è una squadra 'malata', non riesce a fare quello che vorrebbe..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è da ritrovare la normalità, un certo entusiasmo, autostima, fiducia. Tutto quello che può consentire di rivedere in campo il vero Napoli, è chiaro che qualcosa è successo. Questa è una squadra malata, che vorrebbe ma non riesce. Dopo quel martedì terribile, dello strappo con la società, poi i fischi del San Paolo, tutti si sarebbero aspettati una ferocia che la squadra magari aveva ma non è riuscita a tirare fuori".