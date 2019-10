Modugno: "Luperto titolare con la Spal, sta crescendo in maniera enorme"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando la sua opinione in vista del match che vedrà il Napoli impegnato a Ferrara contro la Spal: "Difesa contro la Spal? Di certezze ne ho poche dal numero 1 al numero 11. Penso che Luperto possa essere della partita, Maksimovic viene da un periodo lungo nel quale è stato infortunato, non può avere il ritmo e l'intensità giusta. Penso che Luperto si sia meritato una maglia da titolare, sta crescendo in maniera enorme, sempre più sicuro e con maggior spessore".