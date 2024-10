Modugno: "Mario Rui in campo per l'allenamento con la Juve Stabia, c'era un motivo"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto a Radio Marte: "Ieri ha giocato anche Mario Rui, è stato un atto distensivo da parte di Conte per un professionista importante come il portoghese che, tuttavia, non fa parte del progetto Napoli e non rientrerà in lista. Spinazzola è stato provato da centrale e credo che tra Empoli e Lecce giocherà una gara, sulla fascia ovviamente. Folorunsho, nelle idee di Conte, è più il vice McTominay o alternativa ad Anguissa? Nel 4-2-3-1 sarebbe stato poco collocabile, mentre oggi può fare la mezzala o il McTominay di turno, perché si butta dentro, è un box-to-box; ha un grande motore, ha gamba e tiro, però ci sono tanti giocatori forti, anche più qualitativi, nella rosa del Napoli.

Con una sola partita a settimana, non è facile accontentare tutti. Per Conte il vice Anguissa è Gilmour, perché l'idea di usare lo scozzese insieme a Lobotka piace molto: il tecnico potrebbe riproporla, magari con un terzo elemento di struttura come McTominay”.