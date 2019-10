Modugno: "Sosta utile per il recupero degli infortunati. Lo staff medico del Napoli è un'eccellenza"

Francesco Modugno giornalista Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Ci sono tante assenze, si sta pianificando il lavoro per la gara contro il Verona. Sono giorni utili a chi ha bisogno di lavorare, a chi ha qualche acciacco come Maksimovic e Mario Rui. Sono giornate nelle quali i carichi di lavoro sono calibrati cercando di smaltire tossine provenienti da un ciclo di partite che è stato faticoso,



Napoli scarico fisicamente? Il livello di professionalità dello staff è di qualità eccelsa. E' uno staff molto evoluto, di grande spessore. Dal punto di vista tecnico lo staff tecnico del Napoli è un'eccellenza. Durante le partite è chiaro che ci vuole l'atteggiamento giusto, intensità, ritmo, una prova che deve essere massima dal punto di vista tecnico e fisico. C'è stata la sensazione che il Napoli sia un po' scarico fisicamente ma non ci si può permettere una discontinuità di questo tipo in un campionato così combattuto".