Moggi: "ADL cede Osimhen? Non ne sono certo. Sapete cosa mi ha detto Mario Rui?"

"Se il Napoli cede Osimhen in città scoppia la rivoluzione".

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Calabrese

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di 'Diretta Mercato' su 7 Gold: "Se il Napoli cede Osimhen in città scoppia la rivoluzione. Ho massimo rispetto per Kvaratskhelia, ma chi fa la differenza è il nigeriano. Quest'anno si è superato diventando devastante. Non sono certo, di conseguenza, che Aurelio De Laurentiis lo ceda. Il Napoli ha i conti in ordine, potrebbe tenerlo.