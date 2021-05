Moggi difende Pirlo: "Anche la Juve di Allegri giocava male. Merita la conferma con la Champions"

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera del futuro sulla panchina juventina di Andrea Pirlo: "Se la Juve dovesse qualificarsi in Champions io penso che andrà avanti con questo progetto. Tutti dicono che la Juventus gioca male, ma non è che negli anni passati era meglio. Anzi, tutti dicevano di cacciare Allegri perché giocava male. Se la Juve va in Champions io penso debba portare avanti il progetto, altrimenti vorrebbe dire che lo ha sbagliato dall’inizio".