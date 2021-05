Moggi: "Dispiace per Pirlo, ma Allegri dà garanzie. Conte furioso con l'Inter per un motivo"

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb: "Allegri di nuovo alla Juve? Sono rimasto male quando è stato mandato via, ora torna per fare bene. Mi dispiace per Pirlo che non ha fatto neppure male, ma Allegri da più garanzie. In futuro Pirlo potrà mettere in evidenza le sue qualità da allenatore”.

Intanto Conte ha lasciato l’Inter...

“Sembra che gli volessero vendere qualche pezzo. Probabilmente non riteneva giusta questa mossa”.

Simone Inzaghi come lo vede?

“Evidentemente lo conoscono bene. Per sostituire Antonio Conte ce ne vuole”.

Inzaghi avrà un ingaggio da 4 milioni, rispetto ai 12 di Conte...

“È un bel risparmio. Se ci saranno i risultati avranno fatto bene. Sostituire Conte non è facile. Inzaghi è un giovane che si è messo in evidenza”

Il Milan e Donnarumma si separeranno...

“Ho apprezzato le parole di Maldini. Ha dato ciò che pensava e ha augurato buona fortuna a Donnarumma. I professionisti vanno laddove li porta un contratto più importante, evidentemente c’è chi gli ha proposto di più”

Quale sarà la cessione eccellente dell’Inter?

“Lautaro Martinez. Mi sembra il più accreditato. Conte probabilmente si è arrabbiato anche per questo”.