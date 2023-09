Moggi: "Feeling inesistente tra Garcia e i giocatori. Osimhen bomber? Non si ripeterà"

Come ogni martedì, sulle pagine di Libero, Luciano Moggi analizza i principali temi del campionato di Serie A

Noi, prima dell'inizio del campionato, scrivemmo e confermiamo che Napoli e Lazio non avrebbero potuto ripetere il grande campionato appena terminato.

Perché cambiando allenatore da Spalletti a Garcia nel Napoli sarebbe cambiata necessariamente la preparazione, oltre all'atteggiamento in campo magari alla ricerca di non dipendere esclusivamente dalle giocate funamboliche di Osimhen a segno 34 volte nello scorso torneo, exploit difficilmente ripetibile (lo racconta la sua carriera). […] La nostra convinzione è che il feeling della squadra col nuovo tecnico sia inesistente e la tensione a fior di pelle".