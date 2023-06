Moggi: “Giuntoli non è vero uomo-mercato del Napoli, la Juve dovrebbe prendere pure Micheli”

Luciano Moggi è stato ospite della trasmissione di Radio Bianconera, "Cose di Calcio".

Luciano Moggi è stato ospite della trasmissione di Radio Bianconera, "Cose di Calcio". L'ex dg della Juventus ha espresso diversi pareri sugli argomenti più attuali riguardanti la Vecchia Signora, tra cui il nuovo direttore sportivo: “Dopo quello che è successo, dovrebbero andare via tutti. Giuntoli? Ha un contratto. Arriverà quando finirà il mercato. Tuttavia, va precisato questo: Giuntoli non è il vero uomo mercato del Napoli. Lì chi fa il mercato è Micheli. Insieme a Giuntoli, dovrebbe arrivare pure lui. Se, invece, arriva solo Giuntoli, arriva una "costola" in meno per quanto di buono il Napoli ha fatto fino a ora".