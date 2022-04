Moggi: "Il Napoli è la squadra più forte, ma non è detto che vinca"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi: “Io ho detto che la squadra più forte è il Napoli, a seguire l’Inter. Può anche darsi che vinca il Milan, ma valutando le rose credo che le altre due siano superiori. Juventus-Inter? Dobbiamo vedere dopo questa partita che Inter sarà, potrebbe aver riacquistato il morale che aveva perso dopo il la sconfitta nel derby. Il Napoli è la squadra più forte ma non è detto che vinca. Difficile dire se sia stata la migliore Juventus perché giocava contro la peggiore Inter, c’è stata troppa imprecisione in zona gol. Sicuramente se era rigore quello per l’Inter ce ne era uno anche per la Juventus su Zakaria, sicuramente i bianconeri non meritavano di perdere. A me il VAR in quella partita non è piaciuto, io ho sempre detto che il VAR porta due arbitri ad arbitrare la partita ed è una cosa particolare, ognuno ha le sue idee sui giocatori in campo e per questo si verificano delle incongruenze. Però sicuramente col VAR il giorno dopo ci sono meno polemiche”.