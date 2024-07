Moggi: "Il Napoli ha fatto un grande colpo con Conte, ma l'Inter resta la squadra da battere"

Il noto procuratore Alessandro Moggi, intervistato da TMW e dagli altri media presenti all'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi, ha parlato così dei temi più attuali del calciomercato italiano: "In generale sto vedendo un mercato più movimentato dello scorso anno, che risente però anche dell'effetto degli Europei. Magari ci può essere per alcuni un po' più di attesa visto che in Germania si possono rivelare nuovi talenti da prendere".

L'Inter resta la squadra da battere in Serie A?

"Assolutamente sì, l'Inter resta la squadra da battere e la favorita per vincere lo Scudetto. Anche la Juve si sta rinforzando, mentre il Napoli ha fatto un grande colpo come Antonio Conte. La battaglia per il titolo sarà sicuramente più aspra l'anno che verrà".

Qual è il colpo che l'ha colpita di più finora in Italia?

"Secondo me siamo ancora in attesa del grande colpo. Credo che la Juve, prendendo Douglas Luiz, abbia acquistato un giocatore molto importante. Se fosse andato a buon fine il trasferimento di Zirkzee al Milan, sarebbe stato quello il miglior colpo. Ma per me siamo ancora in attesa".

Quali squadre si stanno muovendo meglio sul mercato?

"Juve e Napoli per esempio stanno andando molto bene. Non credo sia finita qui, ci aspettiamo ancora tanto".

Cosa rappresenta l'addio di Calafiori alla Serie A con destinazione Premier?

"Calafiori due anni fa è dovuto emigrare e questo la lunga su alcune miopie del calcio italiano. Il Bologna è stato straordinariamente visionario nel riportarlo in Italia e mister Thiago Motta straordinariamente bravo nel reinterpretarlo in un altro ruolo".