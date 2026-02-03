Rai, Paganini: “Vi dico chi sarà il vero acquisto del Napoli. Su Giovane e Alisson…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Rai, Paolo Paganini: "Senza mercato a saldo zero sarebbe stato un calciomercato differente per il Napoli, sarebbe cambiato tutto. Il club azzurro ha ceduto Lucca e Lang ed è andato su giocatori di prospettiva come Giovane. Senza questo ostacolo sarebbe andato su un centrocampista. Si parlava di Mainoo, poi gli infortuni hanno condizionato tutto.

Com'è stato questo calciomercato? Mercato povero. La palma per l'acquisto migliore va tra Roma e Atalanta per Malen o Raspadori. Sono partiti giocatori come Lookman, all'Atletico Madrid. Sono rimasti un po' tutti al palo. Emblematico ciò che è successo alla Juve. Hanno trattato 4-5 attaccanti, senza riuscire a prendere nessuno. Conte ha avallato gli acquisti di Giovane e Santos. Giovane ha dimostrato di saperci stare nel campionato italiano. Alisson ha esperienza europea, già strutturato e pronto. Ma il vero acquisto del Napoli sarà chi recupererà dall'infortunio.

Napoli a rischio Champions? No, per me no. Conte torna alla settimana tipo, dove può preparare la sfida del campionato. Chi si è rinforzato di più dal mercato? Paradossalmente, l'Inter esce più forte, proprio perché non ha modificato nulla. La rosa è importante, ampia, non ha ceduto Dumfries".