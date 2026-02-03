Il dubbio di Fabbroni: "Quando tornano gli infortunati cosa accadrà con Vergara?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Stanno rientrando diversi infortunati, ma non lo diciamo troppo. Situazione Buekema? Difficile da inquadrare, è proprio un mistero. Per due anni è stato tra i migliori difensori del campionato. Difficile da capire qual è stato il cortocircuito. Beukema con il Bologna giocava con 50 metri di campo dietro. L'ambiente Napoli ha un'esigenza differente da Bologna.

Troppo entusiasmo su Vergara? No, no credo ci sarà questo tipo di boomerang emotivo per il ragazzo. Vergara è un giocatore su cui Conte, con una buona coerenza, ha sempre detto che avrebbe avuto un futuro. Il problema di questi giocatori non così giovanissimi è che vanno costruiti. Non sono abituati a giocare con continuità in Serie A e vanno gestiti con gradualità, anche a livello fisico non solo tattico. Se oggi Vergara è da copertina è merito suo. La storia di questi giovani è sempre la stessa. Bartesaghi era retrocesso in Serie D con il Milan futuro, ma il Milan ha puntato su di lui. Anche l'Atalanta su Palestra si è dovuta ricredere. Aveva Zappacosta e Bellanova, ma doveva credere sul ragazzo. Certe piazze non danno tempo. Conte ha sempre utilizzato l'usato sicuro, quando tornano gli infortunati cosa succederà con Vergara? Non dobbiamo gridare allo scandalo ed eccedere nel senso opposto quando non giocherà".