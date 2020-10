Moggi: "Inter regina, ma non sottovalutiamo il Napoli! Milik? Non può non rientrare in rosa..."

“La regina del mercato? L’Inter, nel complesso”. Luciano Moggi analizza così il mercato appena concluso. E dà la palma della migliore alla società nerazzurra: “È riuscita a mettere la pezza su qualcosa d’importante - racconta a TMW - per ogni ruolo, ha in panchina un giocatore che equivale al titolare. Con i cinque cambi è una cosa che può fare la differenza”.

La Juventus? “Aveva una buona squadra e ce l’ha ancora. Aveva il problema del centrocampo e ce l’ha ancora. Per il resto è una squadra che ha risorse in tutti i ruoli. Ma deve tenere conto anche del fatto che le altre si sono rinforzate”.

Tra queste, il Napoli. “È una squadra da non sottovalutare. Molto importante l’arrivo di Bakayoko: è il classico giocatore che faceva comodo a Gattuso ed è stato preso. A Rino serviva qualcuno che facesse la diga davanti alla difesa e sapesse poi proporre gioco per gli attaccanti, lui lo fa”.

Juve e Napoli hanno le spine Khedira e Milik. “Beh, sono due situazioni un po’ diverse. Milik rientrerà sicuramente in rosa: non possono fare a meno di farlo giocare. Il problema fondamentale era cederlo. Nel caso di Khedira è un problema anche fisico se vogliamo: è un giocatore che se fosse in condizione potrebbe fare comodo a centrocampo. Anche in passato, quando giocava lui faceva la differenza”.