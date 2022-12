Moggi: "Juve? Penso ci saranno multe, ma Gravina ha parlato anche di altre società"

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo una mia intervista a Report Lepore, capo del Pool di indagini di Napoli, mi diede ragione: l’inchiesta doveva essere fatta a 360 gradi. Invece questo non accadde perché l’analisi delle intercessioni si fermò alla Juventus. Perché non approfondirono l’intercettazione Galliani-Meani in cui si parlava del dossier presentato a Letta dopo Milan-Chievo? Adesso sta accadendo allo stesso modo. Con Calciopoli tutti si diedero alla fuga ma poi sono tornati.