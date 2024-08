Moggi: “La colpa non è di Conte, ma di un ambiente da rigenerare completamente”

“La partenza del Napoli? Non è certo colpa di Conte. Ma è colpa di un ambiente che deve essere rigenerato completamente. I giocatori non ci credono più come nell’anno di Spalletti”. Così a TuttoMercatoWeb.com Luciano Moggi commenta la partenza del Napoli di Conte.

Qual è la soluzione?

“Cambiare tanti calciatori. Sono sempre stato scettico, anche se fiducioso nella rimotivazione dei calciatori. Riportarli a pensare di poter vincere richiede tempo. Anche se alla fine Conte avrà in mano una squadra forte. Ma faticherà molto”.

Probabilmente arriverà Lukaku…

“È un uomo di Conte. Viene lì per spaccare le montagne. Magari non ci riuscirà. Ma l’anno scorso ha comunque fatto dieci gol”.