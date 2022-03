Moggi: "Leao l'attaccante più in forma del campionato. Occhio a un altro rossonero"

Alessandro Moggi, procuratore sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

Alessandro Moggi, procuratore sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Napoli-Milan non sarà decisiva per l’assegnazione dello scudetto ma sarà importantissima, sarà uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri dello scudetto. Leao ed Osimhen saranno i giocatori più rappresentativi di questa sfida, ma Leao è l’attaccante più in forma del campionato.

Theo Hernandez si sta dimostrando l’esterno sinistro di maggiore qualità del nostro campionato, è una spina nel fianco della difesa napoletana e Spalletti dovrà prendere bene le contromisure per arginarlo”.