Moggi: "Per lo scudetto tifo Napoli! Mi sono divertito più a vincere lì che a Torino"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente Juventus: “Che fine ha fatto lo stile Juve? Non sto più alla Juve, non dovete domandare a me. Ma se Gianni Agnelli vedesse questa gestione si starebbe rivoltando nella tomba. Lo scudetto? Quest’anno tifo Napoli, mi piace città e tifosi, in passato mi sono più divertito a vincere i campionati a Napoli che a Torino".