Moggi replica a Cassano: "Attaccarmi al muro? Meglio che ci provi con qualcun altro"

"Se avessi avuto a che fare con te come dirigente dopo due minuti ti avrei attaccato al muro".

TuttoNapoli.net

"Hai fatto dei disastri negli ultimi 20 anni e devi stare zitto se parliamo di morale. Io quando vado in giro per il mondo posso farlo a testa alta, tu invece hai ridicolizzato i milioni di tifosi della squadra di cui facevi il dirigente (la Juventus, ndr), facendo dei disastri. Perché a livello giudiziario carta canta, hai fatto dei disastri. Io vado in giro a testa alta e non mi vergogno, tu abbassi la testa. Hai ridicolizzato il calcio italiano nel mondo intero e ti permetti di parlare ancora. Non parlare più di me, io posso andare in giro a testa alta, tu assolutamente no! A distanza di 20 anni ho fatto bene a rifiutare la tua Juve per ben due volte. Se avessi avuto a che fare con te come dirigente dopo due minuti ti avrei attaccato al muro". Queste le pesanti dichiarazioni di Antonio Cassano alla Bobo Tv nei confronti di Luciano Moggi.

L'ex dirigente di Juventus e Napoli, ha poi replicato a Fantantonio su Twitter: "La tua ignoranza spavalda e le tue cassanate mi divertono. Mi verrebbe da consigliarti di fare il cabarettista anziché l’opinionista sportivo. Quanto all’attaccarmi al muro come dici, meglio che ci provi con qualcun altro, con me sarebbe difficile".