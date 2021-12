Moggi su Insigne: "Il suo futuro lo vedo ancora a Napoli, ma ADL è un osso duro"

L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Le squadre di calcio non vengono sistemate a gennaio, ma rattoppate”.

Cosa deve fare la Juve sul mercato?

“Nulla. Osserverei e metterei qualche giocatore in squadra che possa dare massa muscolare al reparto offensivo”.

Intanto Dybala va verso il rinnovo.

“È un componente importante. Giusto rinnovargli il contratto. Non è un goleador nato, è più una mezza punta che un attaccante. Però non ha mai il compagno libero da servire”.

Scudetto: sarà ancora dell’Inter?

“Ancora del’Inter, si. Il Napoli è falcidiato da Covid, infortuni e Coppa d’Africa”.

Insigne potrebbe andare al Toronto in estate.

“Ci credo poco. Ha tutto da giocare. A meno che non abbia tirato i remi in barca e non gli interessi più la Nazionale, penso possa continuare nel nostro campionato”.

Dove vede Insigne in futuro?

“A Napoli. Con il rinnovo del contratto. Ma De Laurentiis è un osso duro”.

Il Toronto pensa anche a Belotti.

“Lo vedo più indicato. Insigne è importante anche per la Nazionale, Belotti di meno. Ma ormai nel calcio si parla più di soldi spesso e volentieri”.