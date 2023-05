Moncalvo: "La Juve si è raffreddata su Giuntoli. Se ADL non lo libera fa solo il suo bene"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: "John Elkan deve vendere la Juventus e fissare il prezzo. L’unico che non ha accettato il patteggiamento è Andrea Agnelli per il quale, anche dal punto di vista sportivo, ci sarà il 15 giugno l’udienza. Lui non ha accettato perché vuole vendere cara la pelle. Tra l’omertà e dire qualcosa che non pensi, forse meglio l’omertà: che il palazzo lodi questa sentenza è inguardabile. La Juve, dopo la prima notte di nozze, ha steso il lenzuolo: la Juventus è rimasta vergine nonostante il bordello del sistema calcio. Nei due contatti di Francesco Calvo con Giuntoli è accaduto che, dopo il primo contatto, Calvo ha cominciato a chiedere referenze su Giuntoli. Vista la sua disponibilità ed il disco verde da De Laurentiis, Calvo si è consultato con una persona che gli ha detto che ha grande stima di lui, ma c’è un problema: è abituato ad avere a che fare con un presidente che gli dà immediatamente delle risposte.

Con la Juventus, a chi chiede? Da chi ha una risposta? Non l’avrà mai, non avrà mai un partner. Calvo ha usato queste notizie con Giuntoli, il quale ha voluto sapere chi gli avesse detto e l’ha affrontato. Questa persona ha detto a Giuntoli esattamente quello che ha detto a Calvo, quindi al momento c’è una situazione di stallo. Allegri è furioso. Se De Laurentiis non lo libera, non fa altro che il suo bene. Mi è piaciuto da Fazio, non ha fatto altro che mettere in risalto la sua eleganza. Spalletti? È un uomo di principio. Quando venne via dall’Inter, lo fece per una ragione di fondo che si legò al dito. Sentenza Juve? Non c’è niente da meravigliarsi, abbiamo visto ai tempi di Calciopoli gli scandali che ci sono stati.".