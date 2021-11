Moncalvo: "Tappata la bocca alla Covisoc, cosa nascondono e perché non combattono plusvalenze gonfiate?"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: "Dybala ha superato Platini? Sono bagatelle, qui ha fatto un gol allo Zenit che lascia a desiderare, lì era un gol decisivo nella finale di Coppa Intercontinentale. La Juventus ha giocato una bella partita dell'attacco creando un sacco di occasioni, questo significa però seguendo le regole del calcio, che è Empoli Sassuolo e Verona sono più forti dello Zenit? Stiamo attenti. Covisoc? A pensar male si fa peccato, ma generalmente ci si azzecca. Sull'indagine, Gravina gli ha fatto capire che non gliene frega niente della questione plusvalenze, dicendo le solite banalità. Perché fanno questo? Il primo pensiero è perché sembra che debbano negare delle cose. Questo silenzio e questo stoppare anche chi potrebbe spiegare come i giornalisti che vogliono tirare fuori delle notizie in maniera corretta si devono arrendere, così come sono tutti pronti a trovare le smentite. I vertici del calcio sono produttori di fuffa e smentite. Ho davanti agli occhi la tabella di tutti i calciatori frutto di plusvalenze fatti dalla Juventus negli ultimi anni con giocatori sconosciuti ceduti a Lugano, Marsiglia, Pro Vercelli, Amiens, Novara, Parma, Pescara e così via. Chi caz... sono tutti questi ragazzini? Da elenchi lunghissimi che ci sono si conoscono Arthur, Pjanic, Cancelo, Audero e pochissimi altri".